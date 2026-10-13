Roche Aktie 1203211 / CH0012032113
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13.10.2026 15:58:15
Zuversicht in Zürich: Börsianer lassen SPI am Nachmittag steigen
Derzeit wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.
Um 15:39 Uhr legt der SPI im SIX-Handel um 0.72 Prozent auf 19’793.44 Punkte zu. Der Wert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.444 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.636 Prozent auf 19’777.23 Punkte an der Kurstafel, nach 19’652.30 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SPI lag heute bei 19’888.14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19’777.23 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, stand der SPI bei 19’454.12 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bei 20’064.96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17’221.53 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.50 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 20’636.94 Punkte. 16’847.58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im SPI
Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Givaudan (+ 7.80 Prozent auf 3’760.00 CHF), SHL Telemedicine (+ 6.00 Prozent auf 1.06 CHF), Sulzer (+ 5.63 Prozent auf 169.00 CHF), INTERROLL (+ 5.58 Prozent auf 1’400.00 CHF) und OC Oerlikon (+ 4.11 Prozent auf 5.83 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen ASMALLWORLD (-10.11 Prozent auf 0.80 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-7.09 Prozent auf 4.98 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-6.31 Prozent auf 13.66 CHF), Feintool International (-5.49 Prozent auf 11.20 CHF) und Idorsia (-5.45 Prozent auf 4.16 CHF).
Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1’777’524 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 313.223 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Mit 11.77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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