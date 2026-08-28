Zuversicht in Zürich: Anleger lassen SPI zum Start des Freitagshandels steigen

Der SPI erhöht sich im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0.38 Prozent auf 20’340.53 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.525 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.373 Prozent fester bei 20’338.87 Punkten in den Handel, nach 20’263.22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20’354.02 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20’338.87 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0.244 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 28.07.2026, lag der SPI noch bei 20’401.08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, betrug der SPI-Kurs 19’084.30 Punkte. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wurde der SPI auf 16’957.74 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11.50 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 7.64 Prozent auf 0.03 CHF), Rieter (+ 2.56 Prozent auf 3.21 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 2.55 Prozent auf 0.19 CHF), EMS-CHEMIE (+ 2.54 Prozent auf 788.50 CHF) und SoftwareONE (+ 2.33 Prozent auf 9.90 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil ASMALLWORLD (-15.57 Prozent auf 0.52 CHF), Highlight Event and Entertainment (-12.71 Prozent auf 5.15 CHF), GAM (-9.50 Prozent auf 0.07 CHF), SHL Telemedicine (-6.54 Prozent auf 1.00 CHF) und Adval Tech (-6.54 Prozent auf 40.00 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 267’664 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 317.908 Mrd. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der SPI-Titel

In diesem Jahr weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch