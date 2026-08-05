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Wiener Börse-Handel im Fokus 05.08.2026 09:28:37

Zuversicht in Wien: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im ATX

Zuversicht in Wien: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im ATX

Das macht der ATX am Mittwoch.

STRABAG
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Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.54 Prozent höher bei 6’693.15 Punkten. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 184.073 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.084 Prozent tiefer bei 6’651.41 Punkten in den Handel, nach 6’657.01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Mittwoch bei 6’648.93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’717.16 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der ATX bereits um 3.59 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Wert von 6’565.92 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 5’800.23 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4’523.63 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 25.06 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’717.16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten verzeichnet.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 5.46 Prozent auf 154.40 EUR), Raiffeisen (+ 2.11 Prozent auf 62.95 EUR), Lenzing (+ 2.03 Prozent auf 25.10 EUR), Palfinger (+ 1.16 Prozent auf 30.60 EUR) und STRABAG SE (+ 0.82 Prozent auf 86.30 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen BAWAG (-0.72 Prozent auf 178.50 EUR), Andritz (-0.60 Prozent auf 83.00 EUR), Österreichische Post (-0.46 Prozent auf 32.50 EUR), OMV (+ 0.00 Prozent auf 63.90 EUR) und Wienerberger (+ 0.00 Prozent auf 22.26 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 82’389 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 44.711 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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