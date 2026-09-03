Zuversicht in Wien: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im ATX Prime

Der ATX Prime stieg im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0.60 Prozent auf 3’340.20 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 3’320.13 Punkte an der Kurstafel, nach 3’320.13 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3’342.66 Punkte, das Tagestief hingegen 3’313.86 Zähler.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 0.136 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 3’240.66 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, bei 3’012.74 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wurde der ATX Prime auf 2’291.74 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 25.66 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’363.45 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit UNIQA Insurance (+ 4.23 Prozent auf 18.74 EUR), Vienna Insurance (+ 3.07 Prozent auf 73.80 EUR), Palfinger (+ 2.76 Prozent auf 31.70 EUR), Semperit (+ 2.60 Prozent auf 17.75 EUR) und voestalpine (+ 1.88 Prozent auf 45.44 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Marinomed Biotech (-5.78 Prozent auf 4.24 EUR), OMV (-1.85 Prozent auf 68.85 EUR), FACC (-1.55 Prozent auf 16.52 EUR), AT S (AT&S) (-1.46 Prozent auf 148.80 EUR) und Addiko Bank (-0.79 Prozent auf 25.00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 460’489 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 47.702 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Mit 6.56 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch