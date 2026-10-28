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28.10.2026 12:26:46
Zuversicht in Wien: So entwickelt sich der ATX aktuell
ATX-Handel aktuell.
Um 12:08 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0.08 Prozent nach oben auf 6’434.67 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 180.990 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6’429.63 Zählern und damit 0.000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (6’429.63 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 6’423.60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’461.11 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 2.61 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 7’012.13 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6’334.06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der ATX einen Wert von 4’682.31 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 20.23 Prozent zu Buche. Bei 7’043.27 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’007.83 Zähler.
Gewinner und Verlierer im ATX
Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Lenzing (+ 4.24 Prozent auf 10.32 EUR), AT S (AT&S) (+ 3.48 Prozent auf 160.40 EUR), Vienna Insurance (+ 1.41 Prozent auf 71.80 EUR), Palfinger (+ 0.92 Prozent auf 27.35 EUR) und DO (+ 0.91 Prozent auf 200.00 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen voestalpine (-3.91 Prozent auf 40.82 EUR), Verbund (-0.72 Prozent auf 69.30 EUR), CA Immobilien (-0.70 Prozent auf 21.30 EUR), Erste Group Bank (-0.65 Prozent auf 106.50 EUR) und Österreichische Post (-0.63 Prozent auf 31.30 EUR).
Welche Aktien im ATX den grössten Börsenwert aufweisen
Im ATX weist die Lenzing-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 127’242 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41.642 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick
Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Themen im Video:
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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