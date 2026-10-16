Zuversicht in Wien: So entwickelt sich der ATX aktuell

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0.53 Prozent fester bei 6’542.95 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 188.529 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.000 Prozent stärker bei 6’508.55 Punkten in den Handel, nach 6’508.55 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’563.05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’508.55 Einheiten.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0.033 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der ATX einen Stand von 6’810.44 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wurde der ATX auf 6’459.67 Punkte taxiert. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 16.10.2025, mit 4’675.21 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 22.26 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 7’043.27 Punkten. 5’007.83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Palfinger (+ 4.17 Prozent auf 27.50 EUR), Wienerberger (+ 2.21 Prozent auf 16.20 EUR), voestalpine (+ 1.93 Prozent auf 45.36 EUR), EVN (+ 1.88 Prozent auf 29.75 EUR) und PORR (+ 1.79 Prozent auf 31.20 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen UNIQA Insurance (-0.81 Prozent auf 17.08 EUR), Vienna Insurance (-0.58 Prozent auf 68.80 EUR), CA Immobilien (-0.24 Prozent auf 21.00 EUR), Erste Group Bank (-0.18 Prozent auf 109.10 EUR) und BAWAG (+ 0.00 Prozent auf 165.90 EUR).

ATX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 122’016 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 43.235 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7.16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.55 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch