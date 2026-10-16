voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|ATX-Entwicklung
|
16.10.2026 12:26:16
Zuversicht in Wien: So entwickelt sich der ATX aktuell
Der ATX entwickelt sich aktuell positiv.
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0.53 Prozent fester bei 6’542.95 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 188.529 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.000 Prozent stärker bei 6’508.55 Punkten in den Handel, nach 6’508.55 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6’563.05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’508.55 Einheiten.
ATX-Performance seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 0.033 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der ATX einen Stand von 6’810.44 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wurde der ATX auf 6’459.67 Punkte taxiert. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 16.10.2025, mit 4’675.21 Punkten bewertet.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 22.26 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 7’043.27 Punkten. 5’007.83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
ATX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Palfinger (+ 4.17 Prozent auf 27.50 EUR), Wienerberger (+ 2.21 Prozent auf 16.20 EUR), voestalpine (+ 1.93 Prozent auf 45.36 EUR), EVN (+ 1.88 Prozent auf 29.75 EUR) und PORR (+ 1.79 Prozent auf 31.20 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen UNIQA Insurance (-0.81 Prozent auf 17.08 EUR), Vienna Insurance (-0.58 Prozent auf 68.80 EUR), CA Immobilien (-0.24 Prozent auf 21.00 EUR), Erste Group Bank (-0.18 Prozent auf 109.10 EUR) und BAWAG (+ 0.00 Prozent auf 165.90 EUR).
ATX-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 122’016 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 43.235 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die OMV-Aktie verzeichnet mit 7.16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.55 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu UNIQA Insurance AG
|
16.10.26
|Börse Wien in Grün: Zum Ende des Freitagshandels Gewinne im ATX (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Optimismus in Wien: ATX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Zuversicht in Wien: So entwickelt sich der ATX aktuell (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Minuszeichen in Wien: ATX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Börse Wien: ATX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu UNIQA Insurance AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6’557.32
|0.75%
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.