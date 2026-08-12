Wolford Aktie 340608 / AT0000834007
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12.08.2026 17:58:12
Zuversicht in Wien: Letztendlich Pluszeichen im ATX Prime
Letztendlich zeigten sich die Börsianer in Wien optimistisch.
Am Mittwoch legte der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich um 0.50 Prozent auf 3’304.63 Punkte zu. Zuvor ging der ATX Prime 0.008 Prozent fester bei 3’288.52 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3’288.26 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX Prime betrug 3’281.31 Punkte, das Tageshoch hingegen 3’304.63 Zähler.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime
Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0.814 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 3’189.18 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 2’891.29 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 12.08.2025, den Stand von 2’359.21 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 24.32 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’337.77 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime
Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 8.54 Prozent auf 165.20 EUR), ZUMTOBEL (+ 5.41 Prozent auf 4.09 EUR), DO (+ 3.23 Prozent auf 207.50 EUR), Polytec (+ 2.14 Prozent auf 4.77 EUR) und PORR (+ 2.09 Prozent auf 39.10 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-25.00 Prozent auf 1.80 EUR), Marinomed Biotech (-14.89 Prozent auf 4.00 EUR), Rosenbauer (-2.91 Prozent auf 60.00 EUR), Frequentis (-2.78 Prozent auf 76.80 EUR) und voestalpine (-1.94 Prozent auf 46.42 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 511’245 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47.003 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick
Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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