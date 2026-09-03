Vienna Insurance Aktie 2188152 / AT0000908504
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03.09.2026 17:58:13
Zuversicht in Wien: Letztendlich Pluszeichen im ATX
Der ATX stieg letztendlich.
Zum Handelsschluss notierte der ATX im Wiener Börse-Handel 0.67 Prozent stärker bei 6’800.72 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 190.502 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0.000 Prozent fester bei 6’755.61 Punkten, nach 6’755.61 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6’804.59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’741.97 Einheiten.
ATX-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0.211 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 03.08.2026, den Stand von 6’582.76 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, stand der ATX noch bei 6’096.17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, stand der ATX bei 4’596.57 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 27.07 Prozent. Bei 6’845.42 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten registriert.
Die Tops und Flops im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell UNIQA Insurance (+ 4.23 Prozent auf 18.74 EUR), Vienna Insurance (+ 3.07 Prozent auf 73.80 EUR), Palfinger (+ 2.76 Prozent auf 31.70 EUR), voestalpine (+ 1.88 Prozent auf 45.44 EUR) und Erste Group Bank (+ 1.64 Prozent auf 123.80 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen OMV (-1.85 Prozent auf 68.85 EUR), AT S (AT&S) (-1.46 Prozent auf 148.80 EUR), Lenzing (-0.66 Prozent auf 22.75 EUR), STRABAG SE (-0.42 Prozent auf 94.50 EUR) und EVN (-0.17 Prozent auf 28.85 EUR).
Die teuersten ATX-Konzerne
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 460’489 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 47.702 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.
ATX-Fundamentaldaten
Die OMV-Aktie hat mit 7.72 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.56 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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