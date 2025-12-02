Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’922 0.6%  SPI 17’737 0.4%  Dow 47’289 -0.9%  DAX 23’781 0.8%  Euro 0.9341 0.0%  EStoxx50 5’709 0.7%  Gold 4’197 -0.8%  Bitcoin 70’170 1.0%  Dollar 0.8046 0.0%  Öl 62.9 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Idorsia36346343Rheinmetall345850
Top News
Bayer-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen
Swissquote-Aktie knickt ein: Postfinance verkauft Paket von 3,5 Prozent
Glencore-Aktie stabil: Merafe drosselt Produktion - Zwei Schmelzhütten vor Schliessung
Ausblick: C3.ai gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Wenig Bewegung bei Franken, Euro & Co. vor Fed
Suche...
eToro entdecken

UNIQA Insurance Aktie 1004913 / AT0000821103

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Bewegung 02.12.2025 12:26:44

Zuversicht in Wien: Das macht der ATX mittags

Zuversicht in Wien: Das macht der ATX mittags

Am Dienstag zeigen sich die Börsianer in Wien optimistisch.

BAWAG
117.50 EUR 1.21%
Kaufen Verkaufen

Um 12:08 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0.35 Prozent stärker bei 5’062.92 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 147.250 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.046 Prozent auf 5’043.07 Punkte an der Kurstafel, nach 5’045.37 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5’069.82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5’042.00 Punkten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der ATX einen Wert von 4’808.16 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, lag der ATX noch bei 4’592.65 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3’535.50 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 38.45 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 5’069.82 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3’481.22 Zählern.

Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Erste Group Bank (+ 2.66 Prozent auf 96.50 EUR), BAWAG (+ 1.12 Prozent auf 117.40 EUR), Lenzing (+ 0.84 Prozent auf 24.00 EUR), UNIQA Insurance (+ 0.67 Prozent auf 14.98 EUR) und STRABAG SE (+ 0.52 Prozent auf 77.60 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen DO (-2.19 Prozent auf 187.60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1.77 Prozent auf 27.70 EUR), Andritz (-1.52 Prozent auf 61.70 EUR), AT S (AT&S) (-1.25 Prozent auf 31.50 EUR) und OMV (-0.87 Prozent auf 48.10 EUR).

ATX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 88’539 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 36.564 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.95 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum ATX-Chart
Alle Marktberichte im Überblick
Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com