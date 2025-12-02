Zuversicht in Wien: Das macht der ATX mittags

Um 12:08 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0.35 Prozent stärker bei 5’062.92 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 147.250 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.046 Prozent auf 5’043.07 Punkte an der Kurstafel, nach 5’045.37 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5’069.82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5’042.00 Punkten.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der ATX einen Wert von 4’808.16 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, lag der ATX noch bei 4’592.65 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3’535.50 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 38.45 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 5’069.82 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3’481.22 Zählern.

Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Erste Group Bank (+ 2.66 Prozent auf 96.50 EUR), BAWAG (+ 1.12 Prozent auf 117.40 EUR), Lenzing (+ 0.84 Prozent auf 24.00 EUR), UNIQA Insurance (+ 0.67 Prozent auf 14.98 EUR) und STRABAG SE (+ 0.52 Prozent auf 77.60 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen DO (-2.19 Prozent auf 187.60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1.77 Prozent auf 27.70 EUR), Andritz (-1.52 Prozent auf 61.70 EUR), AT S (AT&S) (-1.25 Prozent auf 31.50 EUR) und OMV (-0.87 Prozent auf 48.10 EUR).

ATX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 88’539 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 36.564 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.95 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

