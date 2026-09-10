Zuversicht in Wien: ATX zum Start in der Gewinnzone

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0.20 Prozent fester bei 6’873.78 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 194.548 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.028 Prozent tiefer bei 6’858.00 Punkten, nach 6’859.91 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 6’887.46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’853.78 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0.204 Prozent nach oben. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 10.08.2026, bei 6’653.15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, stand der ATX bei 5’968.81 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4’629.42 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 28.44 Prozent nach oben. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’910.60 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Vienna Insurance (+ 0.99 Prozent auf 71.20 EUR), UNIQA Insurance (+ 0.98 Prozent auf 18.46 EUR), PORR (+ 0.82 Prozent auf 36.85 EUR), Raiffeisen (+ 0.76 Prozent auf 66.35 EUR) und Erste Group Bank (+ 0.74 Prozent auf 122.90 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Schoeller-Bleckmann (-1.16 Prozent auf 29.95 EUR), AT S (AT&S) (-1.06 Prozent auf 167.40 EUR), Lenzing (-0.88 Prozent auf 22.45 EUR), Wienerberger (-0.85 Prozent auf 18.67 EUR) und DO (-0.70 Prozent auf 198.60 EUR).

ATX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 47’720 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 48.013 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.73 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.54 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch