Zuversicht in Wien: ATX zum Start fester

Um 09:10 Uhr springt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0.09 Prozent auf 6’774.59 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 190.950 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.020 Prozent fester bei 6’769.56 Punkten, nach 6’768.24 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’767.29 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 6’800.64 Einheiten.

ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 6’457.92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, betrug der ATX-Kurs 6’075.32 Punkte. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4’647.20 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 26.59 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’845.42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit EVN (+ 2.21 Prozent auf 30.10 EUR), STRABAG SE (+ 2.12 Prozent auf 96.50 EUR), voestalpine (+ 1.71 Prozent auf 46.48 EUR), Verbund (+ 1.26 Prozent auf 60.05 EUR) und OMV (+ 0.80 Prozent auf 69.05 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen BAWAG (-1.11 Prozent auf 177.80 EUR), Palfinger (-0.94 Prozent auf 31.50 EUR), CA Immobilien (-0.86 Prozent auf 23.10 EUR), Wienerberger (-0.82 Prozent auf 19.44 EUR) und Andritz (-0.72 Prozent auf 82.80 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 36’616 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 48.013 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

ATX-Fundamentaldaten

In diesem Jahr weist die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch