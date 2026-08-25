UNIQA Insurance Aktie 1004913 / AT0000821103
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25.08.2026 17:58:13
Zuversicht in Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus
Am zweiten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in Wien optimistisch.
Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 0.83 Prozent höher bei 6’672.27 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 186.568 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.028 Prozent auf 6’619.40 Punkte an der Kurstafel, nach 6’617.52 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’694.71 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’614.63 Zählern.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6’455.88 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6’148.24 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.08.2025, wies der ATX einen Wert von 4’759.68 Punkten auf.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 24.67 Prozent zu Buche. Bei 6’780.42 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. 5’007.83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX aktuell
Die Top-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 4.81 Prozent auf 135.00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2.60 Prozent auf 29.60 EUR), Raiffeisen (+ 2.53 Prozent auf 62.75 EUR), STRABAG SE (+ 1.29 Prozent auf 86.70 EUR) und PORR (+ 1.16 Prozent auf 39.20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Lenzing (-4.38 Prozent auf 22.90 EUR), UNIQA Insurance (-0.57 Prozent auf 17.58 EUR), Andritz (-0.49 Prozent auf 81.00 EUR), OMV (-0.22 Prozent auf 67.90 EUR) und DO (+ 0.00 Prozent auf 206.50 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 280’141 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 47.313 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.57 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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