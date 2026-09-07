Zuversicht in Wien: ATX zeigt sich zum Start fester

Um 09:11 Uhr springt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0.53 Prozent auf 6’894.40 Punkte an. Die ATX-Mitglieder sind damit 193.102 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0.022 Prozent höher bei 6’859.78 Punkten, nach 6’858.28 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Montag bei 6’898.10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’859.78 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, lag der ATX bei 6’652.73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 6’084.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, betrug der ATX-Kurs 4’597.61 Punkte.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 28.83 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 6’898.10 Punkte. Bei 5’007.83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 5.80 Prozent auf 175.00 EUR), Lenzing (+ 1.54 Prozent auf 23.05 EUR), STRABAG SE (+ 1.24 Prozent auf 98.20 EUR), PORR (+ 1.09 Prozent auf 37.25 EUR) und EVN (+ 1.03 Prozent auf 29.35 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen voestalpine (-0.73 Prozent auf 46.38 EUR), Wienerberger (-0.57 Prozent auf 19.20 EUR), DO (-0.49 Prozent auf 205.00 EUR), Vienna Insurance (-0.13 Prozent auf 74.00 EUR) und CA Immobilien (+ 0.00 Prozent auf 23.45 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 16’111 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 48.129 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch