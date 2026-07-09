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ATX im Blick 09.07.2026 12:26:18

Zuversicht in Wien: ATX verbucht mittags Zuschläge

Zuversicht in Wien: ATX verbucht mittags Zuschläge

Der ATX gewinnt am vierten Tag der Woche an Wert.

DO
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Am Donnerstag gewinnt der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 1.02 Prozent auf 6’441.32 Punkte. Die ATX-Mitglieder sind damit 181.231 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0.183 Prozent höher bei 6’388.25 Punkten, nach 6’376.56 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX betrug 6’469.76 Punkte, das Tagestief hingegen 6’387.88 Zähler.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der ATX bereits um 1.90 Prozent nach. Vor einem Monat, am 09.06.2026, wurde der ATX mit 6’008.65 Punkten gehandelt. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 09.04.2026, den Stand von 5’655.52 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, bei 4’493.74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 20.36 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 6’599.69 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit Erste Group Bank (+ 3.81 Prozent auf 117.30 EUR), Raiffeisen (+ 2.62 Prozent auf 54.80 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.32 Prozent auf 185.00 EUR), BAWAG (+ 0.91 Prozent auf 177.40 EUR) und PORR (+ 0.82 Prozent auf 42.90 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil voestalpine (-1.59 Prozent auf 40.82 EUR), Lenzing (-1.01 Prozent auf 24.60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0.98 Prozent auf 30.40 EUR), DO (-0.96 Prozent auf 206.00 EUR) und OMV (-0.85 Prozent auf 58.45 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 104’370 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 45.987 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

2026 hat die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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