AT & S Aktie 828998 / AT0000969985
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08.09.2026 17:58:14
Zuversicht in Wien: ATX Prime zum Handelsende mit Zuschlägen
Der ATX Prime beendete den Handelstag stabil.
Schlussendlich schloss der ATX Prime den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0.01 Prozent) bei 3’390.37 Punkten ab. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.008 Prozent auf 3’389.81 Punkte an der Kurstafel, nach 3’390.08 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’347.12 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’391.23 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der ATX Prime auf 3’277.74 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, stand der ATX Prime bei 2’967.43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’318.99 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 27.55 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’392.48 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten registriert.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 2.75 Prozent auf 65.50 EUR), STRABAG SE (+ 2.11 Prozent auf 101.40 EUR), Verbund (+ 1.92 Prozent auf 61.00 EUR), Rosenbauer (+ 1.87 Prozent auf 65.40 EUR) und EVN (+ 1.73 Prozent auf 29.40 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Wolford (-6.09 Prozent auf 2.16 EUR), AT S (AT&S) (-4.68 Prozent auf 167.20 EUR), Frequentis (-3.98 Prozent auf 69.90 EUR), Vienna Insurance (-3.37 Prozent auf 71.70 EUR) und ZUMTOBEL (-3.16 Prozent auf 3.99 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 350’259 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 48.129 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.48 zu Buche schlagen. Mit 6.63 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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