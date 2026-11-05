ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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05.11.2026 15:58:16
Zuversicht in Wien: ATX Prime verbucht Gewinne
Das macht der ATX Prime am Donnerstag.
Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 15:39 Uhr via Wiener Börse 0.80 Prozent fester bei 3’223.82 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.000 Prozent auf 3’198.11 Punkte an der Kurstafel, nach 3’198.11 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3’182.56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’262.43 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2.27 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 05.10.2026, den Wert von 3’308.71 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der ATX Prime auf 3’301.09 Punkte taxiert. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 2’378.15 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 21.28 Prozent zu Buche. Bei 3’448.52 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Verbund (+ 6.48 Prozent auf 73.90 EUR), Lenzing (+ 6.45 Prozent auf 12.22 EUR), Wienerberger (+ 3.91 Prozent auf 18.09 EUR), Polytec (+ 3.73 Prozent auf 4.17 EUR) und Kapsch TrafficCom (+ 2.97 Prozent auf 3.81 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil AT S (AT&S) (-8.58 Prozent auf 119.40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2.81 Prozent auf 65.80 EUR), Frequentis (-2.56 Prozent auf 60.90 EUR), OMV (-0.97 Prozent auf 71.70 EUR) und Wolford (-0.93 Prozent auf 2.14 EUR).
ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lenzing-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 331’271 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41.642 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus
Die OMV-Aktie hat mit 7.01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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