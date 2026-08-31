Rosenbauer Aktie 279389 / AT0000922554
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|ATX Prime im Fokus
|
31.08.2026 15:58:03
Zuversicht in Wien: ATX Prime mit Zuschlägen
Am Montagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.
Um 15:40 Uhr legt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.60 Prozent auf 3’355.72 Punkte zu. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.003 Prozent auf 3’335.66 Punkte an der Kurstafel, nach 3’335.76 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’331.84 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’363.45 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime
Der ATX Prime stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 3’181.80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3’039.39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 2’304.45 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 26.24 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3’363.45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Punkten.
Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 3.26 Prozent auf 31.65 EUR), Wolford (+ 2.56 Prozent auf 2.40 EUR), OMV (+ 2.54 Prozent auf 68.60 EUR), Vienna Insurance (+ 2.12 Prozent auf 72.20 EUR) und Raiffeisen (+ 1.75 Prozent auf 63.80 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen AMAG (-3.93 Prozent auf 26.90 EUR), STRABAG SE (-3.43 Prozent auf 95.80 EUR), PORR (-2.60 Prozent auf 37.50 EUR), Rosenbauer (-1.85 Prozent auf 63.80 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1.74 Prozent auf 4.51 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 98’465 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 48.013 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien
Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vienna Insurance
|
15:58
|Zuversicht in Wien: ATX Prime mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
15:58
|Gute Stimmung in Wien: ATX-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
12:26
|ATX aktuell: So steht der ATX mittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Optimismus in Wien: ATX Prime steigt (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel: ATX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
28.08.26
|ATX-Handel aktuell: ATX am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu ZUMTOBEL AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3’336.17
|0.01%
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI im Minus -- DAX verbucht Verluste -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.