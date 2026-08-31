Zuversicht in Wien: ATX Prime mit Zuschlägen

Um 15:40 Uhr legt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.60 Prozent auf 3’355.72 Punkte zu. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.003 Prozent auf 3’335.66 Punkte an der Kurstafel, nach 3’335.76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’331.84 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’363.45 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Der ATX Prime stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 3’181.80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3’039.39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 2’304.45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 26.24 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 3’363.45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Punkten.

Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 3.26 Prozent auf 31.65 EUR), Wolford (+ 2.56 Prozent auf 2.40 EUR), OMV (+ 2.54 Prozent auf 68.60 EUR), Vienna Insurance (+ 2.12 Prozent auf 72.20 EUR) und Raiffeisen (+ 1.75 Prozent auf 63.80 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen AMAG (-3.93 Prozent auf 26.90 EUR), STRABAG SE (-3.43 Prozent auf 95.80 EUR), PORR (-2.60 Prozent auf 37.50 EUR), Rosenbauer (-1.85 Prozent auf 63.80 EUR) und Kapsch TrafficCom (-1.74 Prozent auf 4.51 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 98’465 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 48.013 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch