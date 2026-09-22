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Index im Blick 22.09.2026 15:58:14

Zuversicht in Wien: ATX Prime mit positivem Vorzeichen

Zuversicht in Wien: ATX Prime mit positivem Vorzeichen

Der ATX Prime gewinnt heute an Wert.

DO
191.00 EUR 0.53%
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Am Dienstag bewegt sich der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 0.33 Prozent höher bei 3’391.21 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.092 Prozent auf 3’383.15 Punkte an der Kurstafel, nach 3’380.05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3’365.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’399.36 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Wert von 3’261.96 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der ATX Prime mit 3’241.86 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2’303.44 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 27.58 Prozent. 3’399.36 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 6.63 Prozent auf 199.40 EUR), Wienerberger (+ 3.26 Prozent auf 18.03 EUR), DO (+ 2.96 Prozent auf 194.60 EUR), FACC (+ 1.97 Prozent auf 15.54 EUR) und Polytec (+ 1.81 Prozent auf 5.06 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-11.11 Prozent auf 4.00 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.64 Prozent auf 4.05 EUR), Telekom Austria (-1.89 Prozent auf 9.36 EUR), UNIQA Insurance (-1.70 Prozent auf 18.48 EUR) und Vienna Insurance (-1.68 Prozent auf 70.10 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 191’544 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime mit 46.148 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.59 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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