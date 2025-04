Zuversicht in Wien: ATX Prime liegt schlussendlich im Plus

Am Dienstag gewann der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 1.91 Prozent auf 2’087.54 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0.000 Prozent höher bei 2’048.48 Punkten in den Handel, nach 2’048.48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2’047.59 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’087.61 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, den Stand von 2’072.14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2024, bei 1’826.03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, einen Stand von 1’777.48 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14.33 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2’190.23 Punkten. Bei 1’802.28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell CA Immobilien (+ 5.45 Prozent auf 23.62 EUR), BAWAG (+ 4.63 Prozent auf 99.40 EUR), CPI Europe (+ 3.92 Prozent auf 17.50 EUR), Addiko Bank (+ 3.36 Prozent auf 20.00 EUR) und Raiffeisen (+ 3.12 Prozent auf 24.46 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil DO (-6.75 Prozent auf 152.00 EUR), Kapsch TrafficCom (-4.47 Prozent auf 6.84 EUR), FACC (-2.85 Prozent auf 7.15 EUR), Warimpex (-1.67 Prozent auf 0.59 EUR) und Semperit (-1.63 Prozent auf 14.50 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den grössten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 495’317 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 25.376 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1.10 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.43 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

