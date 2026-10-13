AT & S Aktie 828998 / AT0000969985
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13.10.2026 15:58:15
Zuversicht in Wien: ATX Prime klettert
Der ATX Prime zeigt aktuell eine positive Tendenz.
Um 15:40 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0.39 Prozent auf 3’255.86 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.146 Prozent auf 3’238.32 Punkte an der Kurstafel, nach 3’243.06 Punkten am Vortag.
Bei 3’235.32 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3’268.15 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’378.94 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 13.07.2026, den Stand von 3’179.31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’360.28 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 22.49 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 3’448.52 Punkte. 2’489.01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Erste Group Bank (+ 2.10 Prozent auf 112.00 EUR), BAWAG (+ 1.96 Prozent auf 171.30 EUR), Rosenbauer (+ 1.63 Prozent auf 62.20 EUR), Telekom Austria (+ 1.51 Prozent auf 8.75 EUR) und EVN (+ 1.37 Prozent auf 29.65 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Lenzing (-9.68 Prozent auf 10.26 EUR), AT S (AT&S) (-3.95 Prozent auf 206.50 EUR), Polytec (-3.67 Prozent auf 5.78 EUR), UBM Development (-3.13 Prozent auf 15.50 EUR) und Warimpex (-3.03 Prozent auf 0.48 EUR).
Die teuersten Konzerne im ATX Prime
Im ATX Prime weist die Lenzing-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 382’507 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 42.186 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick
2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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