Zuversicht in Wien: ATX Prime bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus

Am Montag bewegt sich der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 0.07 Prozent fester bei 3’279.88 Punkten. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0.006 Prozent höher bei 3’277.94 Punkten, nach 3’277.74 Punkten am Vortag.

Bei 3’277.74 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3’285.88 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 10.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3’189.18 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2’910.02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, einen Stand von 2’358.81 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 23.39 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2’489.01 Zähler.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 3.76 Prozent auf 149.00 EUR), Rosenbauer (+ 3.42 Prozent auf 66.60 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.78 Prozent auf 18.32 EUR), Polytec (+ 1.24 Prozent auf 4.90 EUR) und Telekom Austria (+ 1.00 Prozent auf 10.06 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Flughafen Wien (-2.71 Prozent auf 50.20 EUR), BAWAG (-0.82 Prozent auf 181.40 EUR), voestalpine (-0.65 Prozent auf 45.84 EUR), CPI Europe (-0.52 Prozent auf 15.42 EUR) und Erste Group Bank (-0.50 Prozent auf 119.40 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 11’283 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 46.614 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.13 erwartet. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch