OMV Aktie 430021 / AT0000743059
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28.09.2026 15:58:13
Zuversicht in Wien: ATX Prime bewegt sich am Nachmittag im Plus
Der ATX Prime gewinnt am Montag an Fahrt.
Am Montag klettert der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 1.12 Prozent auf 3’439.30 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.019 Prozent auf 3’401.70 Punkte an der Kurstafel, nach 3’401.04 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3’401.61 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’447.34 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 28.08.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’335.76 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, lag der ATX Prime bei 3’152.29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, notierte der ATX Prime bei 2’324.12 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 29.39 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’447.34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten registriert.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 9.52 Prozent auf 2.30 EUR), Polytec (+ 4.41 Prozent auf 5.68 EUR), FACC (+ 3.63 Prozent auf 16.00 EUR), Verbund (+ 3.04 Prozent auf 64.45 EUR) und Wienerberger (+ 2.31 Prozent auf 17.70 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil ZUMTOBEL (-3.10 Prozent auf 4.07 EUR), Flughafen Wien (-2.62 Prozent auf 52.00 EUR), UBM Development (-2.03 Prozent auf 16.85 EUR), Rosenbauer (-1.55 Prozent auf 63.60 EUR) und Frequentis (-1.52 Prozent auf 64.90 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 293’052 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 47.818 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.48 zu Buche schlagen. Mit 6.48 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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