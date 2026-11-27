ATX Prime 1349314 / AT0000999925
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27.11.2026 17:58:34
Zuversicht in Wien: ATX Prime beendet den Freitagshandel mit Gewinnen
Der ATX Prime ging im Plus aus dem Handelstag.
Am Freitag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende 1.88 Prozent fester bei 3’058.25 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.003 Prozent stärker bei 3’001.75 Punkten in den Handel, nach 3’001.67 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3’001.69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’080.89 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht gewann der ATX Prime bereits um 0.415 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wurde der ATX Prime auf 3’157.02 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’284.56 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, stand der ATX Prime noch bei 2’479.43 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 15.05 Prozent. Bei 3’448.52 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. 2’489.01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Addiko Bank (+ 8.15 Prozent auf 25.20 EUR), AT S (AT&S) (+ 7.91 Prozent auf 105.00 EUR), Wolford (+ 5.50 Prozent auf 2.30 EUR), BAWAG (+ 4.44 Prozent auf 152.90 EUR) und FACC (+ 4.05 Prozent auf 15.42 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Telekom Austria (-2.12 Prozent auf 8.32 EUR), ZUMTOBEL (-2.05 Prozent auf 3.83 EUR), Wienerberger (-1.97 Prozent auf 15.44 EUR), Rosenbauer (-1.11 Prozent auf 53.40 EUR) und Vienna Insurance (-1.11 Prozent auf 71.50 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 377’880 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40.554 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Plus -- SMI verabschiedet sich mit Gewinnen ins Wochenende -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.