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07.09.2026 15:58:14
Zuversicht in Wien: ATX Prime am Nachmittag mit Gewinnen
Der ATX Prime steigt am Montagnachmittag.
Im ATX Prime geht es im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0.65 Prozent aufwärts auf 3’391.27 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0.020 Prozent fester bei 3’370.18 Punkten in den Handel, nach 3’369.49 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des ATX Prime lag am Montag bei 3’368.86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’392.48 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 07.08.2026, lag der ATX Prime noch bei 3’277.74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3’004.41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 2’293.95 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 27.58 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’392.48 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 2’489.01 Zählern.
ATX Prime-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 6.77 Prozent auf 176.60 EUR), Marinomed Biotech (+ 6.13 Prozent auf 4.50 EUR), STRABAG SE (+ 2.27 Prozent auf 99.20 EUR), PORR (+ 1.76 Prozent auf 37.50 EUR) und ZUMTOBEL (+ 1.22 Prozent auf 4.16 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Wolford (-3.36 Prozent auf 2.30 EUR), Kapsch TrafficCom (-1.96 Prozent auf 4.50 EUR), DO (-1.94 Prozent auf 202.00 EUR), FACC (-1.56 Prozent auf 16.40 EUR) und Frequentis (-1.48 Prozent auf 73.20 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 94’022 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 48.129 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.
KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien
Im ATX Prime hat die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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