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ATX-Entwicklung 03.11.2026 15:58:16

Zuversicht in Wien: ATX präsentiert sich am Nachmittag fester

Zuversicht in Wien: ATX präsentiert sich am Nachmittag fester

Der ATX verzeichnet am zweiten Tag der Woche Kursgewinne.

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0.41 Prozent höher bei 6’456.37 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 185.697 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0.032 Prozent tiefer bei 6’428.23 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’430.27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’369.41 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’486.09 Zählern.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6’718.25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, stand der ATX bei 6’582.76 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 4’841.05 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 20.64 Prozent zu Buche. 7’043.27 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 6.43 Prozent auf 139.00 EUR), PORR (+ 1.56 Prozent auf 32.45 EUR), Andritz (+ 1.48) Prozent auf 82.30 EUR), Raiffeisen (+ 1.42 Prozent auf 57.20 EUR) und EVN (+ 1.17 Prozent auf 30.20 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen DO (-2.35 Prozent auf 207.50 EUR), OMV (-0.74 Prozent auf 73.30 EUR), CA Immobilien (-0.70 Prozent auf 21.15 EUR), UNIQA Insurance (-0.67 Prozent auf 17.74 EUR) und voestalpine (-0.57 Prozent auf 42.08 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 205’115 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 42.108 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Im ATX hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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