ATX 998663 / AT0000999982
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09.11.2026 15:58:15
Zuversicht in Wien: ATX nachmittags mit grünem Vorzeichen
Der ATX befindet sich am Nachmittag im Aufwind.
Am Montag bewegt sich der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 2.03 Prozent fester bei 6’565.74 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 187.366 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 6’434.80 Punkte an der Kurstafel, nach 6’434.80 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6’577.76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 6’427.99 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX
Vor einem Monat, am 09.10.2026, wurde der ATX auf 6’543.45 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der ATX einen Stand von 6’652.73 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 4’754.18 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 22.68 Prozent. Bei 7’043.27 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5’007.83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 6.81 Prozent auf 113.00 EUR), DO (+ 3.66 Prozent auf 226.50 EUR), BAWAG (+ 3.50 Prozent auf 168.40 EUR), PORR (+ 3.30 Prozent auf 32.90 EUR) und Erste Group Bank (+ 3.14 Prozent auf 115.00 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Verbund (-1.72 Prozent auf 71.45 EUR), OMV (-0.98 Prozent auf 71.05 EUR), CA Immobilien (-0.24 Prozent auf 21.15 EUR), Österreichische Post (-0.16 Prozent auf 32.05 EUR) und EVN (+ 0.65 Prozent auf 31.05 EUR).
Die meistgehandelten ATX-Aktien
Im ATX weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 143’675 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 43.312 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf
2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.71 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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