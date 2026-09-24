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ATX-Performance 24.09.2026 15:58:17

Zuversicht in Wien: ATX nachmittags mit Gewinnen

Zuversicht in Wien: ATX nachmittags mit Gewinnen

So bewegt sich der ATX nachmittags.

DO
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Am Donnerstag gewinnt der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0.11 Prozent auf 6’915.99 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 195.425 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.000 Prozent fester bei 6’908.28 Punkten, nach 6’908.28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 6’951.62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’859.32 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang einen Gewinn von 1.76 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, lag der ATX bei 6’617.52 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, lag der ATX-Kurs bei 6’462.40 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, stand der ATX noch bei 4’635.11 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 29.23 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 7’018.45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’007.83 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit OMV (+ 1.61 Prozent auf 72.40 EUR), Vienna Insurance (+ 1.61 Prozent auf 69.60 EUR), Österreichische Post (+ 1.30 Prozent auf 31.25 EUR), voestalpine (+ 1.23 Prozent auf 45.98 EUR) und BAWAG (+ 1.19 Prozent auf 179.10 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-3.80 Prozent auf 197.20 EUR), Wienerberger (-2.15 Prozent auf 17.27 EUR), Andritz (-1.52 Prozent auf 84.40 EUR), Lenzing (-0.71 Prozent auf 21.05 EUR) und DO (-0.64 Prozent auf 186.20 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 131’684 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 46.925 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.59 zu Buche schlagen. Mit 6.58 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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