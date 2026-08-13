STRABAG Aktie 3464109 / AT000000STR1
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance im Fokus
|
13.08.2026 09:28:23
Zuversicht in Wien: ATX legt zum Handelsstart zu
Der ATX bleibt auch heute in der Gewinnzone.
Um 09:11 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0.08 Prozent höher bei 6’715.49 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 186.083 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.003 Prozent auf 6’709.97 Punkte an der Kurstafel, nach 6’710.19 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6’740.86 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’709.97 Punkten lag.
So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 0.937 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, notierte der ATX bei 6’464.30 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5’886.54 Punkten gehandelt. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 13.08.2025, den Stand von 4’720.15 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 25.48 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6’780.42 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
ATX-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Österreichische Post (+ 1.46 Prozent auf 31.35 EUR), Raiffeisen (+ 0.73 Prozent auf 62.45 EUR), DO (+ 0.72 Prozent auf 209.00 EUR), Wienerberger (+ 0.67 Prozent auf 21.12 EUR) und Erste Group Bank (+ 0.66 Prozent auf 122.70 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil voestalpine (-1.34 Prozent auf 45.80 EUR), AT S (AT&S) (-1.33 Prozent auf 163.00 EUR), STRABAG SE (-1.06 Prozent auf 84.00 EUR), Lenzing (-0.64 Prozent auf 23.45 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0.34 Prozent auf 29.00 EUR).
ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 17’935 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 46.731 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX-Titel
Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.06 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu STRABAG SE
|
13.08.26
|Zuversicht in Wien: ATX legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Aufschläge in Wien: Zum Start Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Gewinne in Wien: Anleger lassen ATX zum Start steigen (finanzen.ch)
|
11.08.26
|EQS-PVR: STRABAG SE: Veröffentlichung gemäss § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
11.08.26
|EQS-PVR: STRABAG SE: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
07.08.26
|Handel in Wien: ATX sackt am Freitagmittag ab (finanzen.ch)
|
07.08.26
|ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in STRABAG SE von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu STRABAG SE
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Lenzing am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6’728.18
|0.27%
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer. Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen.