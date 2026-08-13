Zuversicht in Wien: ATX legt zum Handelsstart zu

Um 09:11 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0.08 Prozent höher bei 6’715.49 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 186.083 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.003 Prozent auf 6’709.97 Punkte an der Kurstafel, nach 6’710.19 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 6’740.86 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6’709.97 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 0.937 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, notierte der ATX bei 6’464.30 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5’886.54 Punkten gehandelt. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 13.08.2025, den Stand von 4’720.15 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 25.48 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6’780.42 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Österreichische Post (+ 1.46 Prozent auf 31.35 EUR), Raiffeisen (+ 0.73 Prozent auf 62.45 EUR), DO (+ 0.72 Prozent auf 209.00 EUR), Wienerberger (+ 0.67 Prozent auf 21.12 EUR) und Erste Group Bank (+ 0.66 Prozent auf 122.70 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil voestalpine (-1.34 Prozent auf 45.80 EUR), AT S (AT&S) (-1.33 Prozent auf 163.00 EUR), STRABAG SE (-1.06 Prozent auf 84.00 EUR), Lenzing (-0.64 Prozent auf 23.45 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0.34 Prozent auf 29.00 EUR).

ATX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 17’935 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 46.731 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Unter den ATX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.06 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch