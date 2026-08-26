Zuversicht in Wien: ATX am Mittwochmittag freundlich

Um 12:08 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0.60 Prozent fester bei 6’712.30 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 186.326 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.034 Prozent auf 6’670.03 Punkte an der Kurstafel, nach 6’672.27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Mittwoch bei 6’717.07 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’648.89 Punkten erreichte.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 1.21 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 6’455.88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6’099.93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, lag der ATX bei 4’703.65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 25.42 Prozent zu Buche. 6’780.42 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. 5’007.83 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit voestalpine (+ 2.91 Prozent auf 45.34 EUR), Wienerberger (+ 1.89 Prozent auf 19.96 EUR), PORR (+ 1.66 Prozent auf 39.85 EUR), Palfinger (+ 1.64 Prozent auf 31.00 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1.63 Prozent auf 137.20 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil OMV (-1.62 Prozent auf 66.80 EUR), Vienna Insurance (-0.42 Prozent auf 70.90 EUR), CA Immobilien (-0.42 Prozent auf 23.65 EUR), Raiffeisen (+ 0.00 Prozent auf 62.75 EUR) und Verbund (+ 0.09 Prozent auf 58.75 EUR) unter Druck.

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 120’885 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 47.546 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Im ATX hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch