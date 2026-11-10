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Index im Blick 10.11.2026 12:26:17

Zuversicht in Wien: ATX am Dienstagmittag stärker

Zuversicht in Wien: ATX am Dienstagmittag stärker

Der ATX gewinnt am Dienstag an Fahrt.

Der ATX klettert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 1.82 Prozent auf 6’681.62 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 187.366 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.004 Prozent stärker bei 6’562.75 Punkten, nach 6’562.46 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’695.93 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 6’562.75 Einheiten.

ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Wert von 6’543.45 Punkten auf. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 10.08.2026, einen Stand von 6’653.15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, wies der ATX einen Wert von 4’836.42 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 24.85 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 7’043.27 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’007.83 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 12.54 Prozent auf 75.40 EUR), Erste Group Bank (+ 3.58 Prozent auf 118.70 EUR), BAWAG (+ 2.80 Prozent auf 172.50 EUR), Raiffeisen (+ 2.62 Prozent auf 62.70 EUR) und AT S (AT&S) (+ 2.15 Prozent auf 113.80 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Lenzing (-2.39 Prozent auf 11.42 EUR), OMV (-1.19 Prozent auf 70.45 EUR), Österreichische Post (+ 0.00 Prozent auf 32.05 EUR), DO (+ 0.00 Prozent auf 226.00 EUR) und CA Immobilien (+ 0.47 Prozent auf 21.35 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 93’938 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 43.312 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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