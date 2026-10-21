L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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21.10.2026 09:28:13
Zuversicht in Paris: CAC 40 zum Start freundlich
Das macht der CAC 40 am Mittwochmorgen.
Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0.12 Prozent stärker bei 7’847.94 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.360 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0.051 Prozent tiefer bei 7’834.51 Punkten, nach 7’838.49 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7’851.11 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’830.90 Punkten lag.
CAC 40 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0.475 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8’138.94 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8’363.14 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 21.10.2025, einen Stand von 8’258.86 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 4.24 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten markiert.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 5’242 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 214.681 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.78 erwartet. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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