Zuversicht in Paris: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels mit Zuschlägen

Der CAC 40 springt im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0.27 Prozent auf 7’854.92 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.354 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.304 Prozent auf 7’857.95 Punkte an der Kurstafel, nach 7’834.10 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 7’864.24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’850.33 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Wert von 8’278.77 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 06.07.2026, mit 8’479.87 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7’971.78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4.15 Prozent abwärts. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 29’786 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 198.024 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

2026 weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.71 Prozent bei der Renault-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch