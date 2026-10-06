Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|CAC 40-Kursverlauf
|
06.10.2026 09:28:41
Zuversicht in Paris: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels mit Zuschlägen
Das macht das Börsenbarometer in Paris am Dienstagmorgen.
Der CAC 40 springt im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0.27 Prozent auf 7’854.92 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.354 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.304 Prozent auf 7’857.95 Punkte an der Kurstafel, nach 7’834.10 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 7’864.24 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’850.33 Punkten erreichte.
So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Wert von 8’278.77 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 06.07.2026, mit 8’479.87 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7’971.78 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4.15 Prozent abwärts. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Diese CAC 40-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 29’786 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 198.024 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder
2026 weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.71 Prozent bei der Renault-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.
|
09:28
|Zuversicht in Paris: CAC 40 zum Start des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Verluste in Paris: CAC 40 schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Börse Paris: So entwickelt sich der CAC 40 aktuell (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Verluste in Paris: CAC 40 startet in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Euronext-Handel: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 am Freitagmittag freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Airbus SE
|01.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7’907.06
|0.93%
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX höher -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen lässt sich ein stärkerer Handel beobachten. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.