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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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Euronext-Handel im Fokus 26.08.2026 09:28:16

Zuversicht in Paris: CAC 40 notiert zum Start im Plus

Zuversicht in Paris: CAC 40 notiert zum Start im Plus

Der CAC 40 bleibt auch am dritten Tag der Woche auf Erholungskurs.

Stellantis
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Um 09:11 Uhr legt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.38 Prozent auf 8’471.42 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.464 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.351 Prozent höher bei 8’468.79 Punkten, nach 8’439.20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 8’467.77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8’475.23 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der CAC 40 bereits um 0.122 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der CAC 40 8’372.28 Punkte auf. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 26.05.2026, den Wert von 8’173.11 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, lag der CAC 40 noch bei 7’709.81 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 3.37 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’505.27 Zählern.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 37’298 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 225.952 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Im CAC 40 hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.19 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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