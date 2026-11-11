Zuversicht in Paris: CAC 40 liegt letztendlich im Plus

Am Mittwoch sprang der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss um 0.66 Prozent auf 8’332.87 Punkte an. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.474 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.576 Prozent stärker bei 8’326.27 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8’278.59 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8’349.99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8’295.57 Punkten lag.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der CAC 40 bereits um 2.79 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 7’803.33 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’714.94 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8’156.23 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 1.68 Prozent zu Buche. Bei 8’755.03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’505.27 Punkte.

Welche CAC 40-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 518’696 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LOréal mit 237.660 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.64 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch