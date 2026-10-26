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26.10.2026 17:58:10
Zuversicht in Paris: CAC 40 letztendlich mit Kursplus
Für den CAC 40 ging es am Montag aufwärts.
Der CAC 40 legte im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0.83 Prozent auf 7’847.32 Punkte zu. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2.341 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7’816.51 Zählern und damit 0.433 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7’782.82 Punkte).
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 7’873.64 Punkte, das Tagestief hingegen 7’814.41 Zähler.
CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8’077.80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8’372.28 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der CAC 40 mit 8’225.63 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 4.25 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7’505.27 Punkten.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 788’374 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 232.075 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.50 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.36 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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