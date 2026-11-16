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Index im Blick 16.11.2026 15:58:29

Zuversicht in Paris: CAC 40 klettert nachmittags

Zuversicht in Paris: CAC 40 klettert nachmittags

Am Montag zeigen sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0.36 Prozent fester bei 8’398.82 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2.506 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.198 Prozent auf 8’385.48 Punkte an der Kurstafel, nach 8’368.91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’374.21 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’401.86 Zählern.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Der CAC 40 lag noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 7’956.70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8’636.80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 8’170.09 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.48 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 198’209 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 240.001 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.64 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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