Zuversicht in Paris: CAC 40 in der Gewinnzone

Der CAC 40 verbucht im Euronext-Handel um 15:41 Uhr Gewinne in Höhe von 0.12 Prozent auf 7’842.22 Punkte. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2.332 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0.263 Prozent fester bei 7’853.50 Punkten, nach 7’832.88 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 7’825.30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7’878.16 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 8’179.77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8’364.65 Punkten auf. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 13.10.2025, mit 7’934.26 Punkten bewertet.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 4.31 Prozent zurück. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 146’243 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 202.513 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Die Renault-Aktie präsentiert mit 4.63 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.11 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch