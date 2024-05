Zuversicht in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung mit Gewinnen

Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel schlussendlich um 0.49 Prozent höher bei 7’996.64 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2.482 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0.230 Prozent fester bei 7’975.86 Punkten, nach 7’957.57 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7’961.45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8’033.23 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, bei 8’061.31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2024, lag der CAC 40 bei 7’638.97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, den Wert von 7’432.93 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 6.18 Prozent aufwärts. Bei 8’253.59 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7’281.10 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 62’038 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 389.129 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Die Stellantis-Aktie hat mit 3.85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

