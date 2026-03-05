Zuversicht in Paris: CAC 40 am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:08 Uhr um 0.34 Prozent fester bei 8’195.53 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.403 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.400 Prozent auf 8’135.07 Punkte an der Kurstafel, nach 8’167.73 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 8’215.02 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8’106.76 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 2.49 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.02.2026, stand der CAC 40 bei 8’238.17 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2025, stand der CAC 40 noch bei 8’114.74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’173.75 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0.004 Prozent. Bei 8’642.23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7’996.59 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 218’517 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 249.288 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.15 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch