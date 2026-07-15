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Dow Jones im Fokus 15.07.2026 22:33:57

Zuversicht in New York: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im Dow Jones

Zuversicht in New York: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im Dow Jones

So bewegte sich der Dow Jones zum Handelsschluss.

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Letztendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.29 Prozent stärker bei 52’658.64 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 24.214 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.880 Prozent auf 52’046.36 Punkte an der Kurstafel, nach 52’508.27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 52’428.54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52’823.95 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0.034 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51’671.03 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 48’463.72 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 15.07.2025, den Stand von 44’023.29 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.84 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 53’289.30 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Apple (+ 4.01 Prozent auf 327.50 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3.60 Prozent auf 370.21 USD), Amazon (+ 3.02) Prozent auf 254.96 USD), Microsoft (+ 2.78 Prozent auf 395.63 USD) und 3M (+ 2.52 Prozent auf 160.53 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Cisco (-4.54 Prozent auf 111.77 USD), IBM (-2.70 Prozent auf 211.20 USD), Johnson Johnson (-2.69 Prozent auf 247.02 USD), Travelers (-2.27 Prozent auf 329.19 USD) und Caterpillar (-2.04 Prozent auf 914.30 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 37’545’797 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.306 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 11.79 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Chevron-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 3.92 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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