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Kursentwicklung im Fokus 18.06.2026 22:33:49

Zuversicht in New York: Schlussendlich Pluszeichen im NASDAQ 100

Zuversicht in New York: Schlussendlich Pluszeichen im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 machte heute Gewinne.

Am Donnerstag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 2.48 Prozent auf 30’406.19 Punkte aufwärts. In den Handel ging der NASDAQ 100 1.99 Prozent stärker bei 30’261.60 Punkten, nach 29’670.95 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 30’089.35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30’463.77 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 0.384 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 28’994.37 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24’425.09 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 18.06.2025, einen Wert von 21’719.69 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 20.63 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 10.64 Prozent auf 133.99 USD), Enphase Energy (+ 9.42 Prozent auf 52.28 USD), KLA-Tencor (+ 8.73 Prozent auf 259.56 USD), Micron Technology (+ 8.70 Prozent auf 1’133.99 USD) und ON Semiconductor (+ 7.70 Prozent auf 121.62 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Cognizant (-10.49 Prozent auf 43.70 USD), Charter A (-4.37 Prozent auf 126.23 USD), Workday (-4.02 Prozent auf 116.93 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3.46 Prozent auf 112.53 USD) und Baker Hughes (-2.76 Prozent auf 58.41 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Marvell Technology-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 121’371’411 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.356 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

In diesem Jahr weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Short 14’652.88 13.68 S8QBNU
Short 15’181.98 8.91 S3CBNU
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Long 13’215.62 19.88 SXBKNU
Long 12’913.47 13.95 SE2BZU
Long 12’336.03 8.80 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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