Zuversicht in New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ Composite

Am Freitag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0.80 Prozent auf 18’239.92 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.522 Prozent höher bei 18’189.67 Punkten in den Freitagshandel, nach 18’095.15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 18’363.94 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’181.53 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ Composite bereits um 2.19 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 01.10.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 17’910.36 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 01.08.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17’194.15 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 01.11.2023, bei 13’061.47 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 23.53 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 18’785.49 Punkten. Bei 14’477.57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell American Superconductor (+ 16.39 Prozent auf 28.54 USD), 3D Systems (+ 13.00 Prozent auf 3.39 USD), Sangamo Therapeutics (+ 10.59 Prozent auf 1.88 USD), InterDigital (+ 10.14 Prozent auf 165.70 USD) und Powell Industries (+ 9.55 Prozent auf 279.33 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Comtech Telecommunications (-21.77 Prozent auf 2.91 USD), Cumulus Media A (-19.66 Prozent auf 0.94 USD), Myriad Genetics (-18.08 Prozent auf 17.99 USD), AXT (-18.06 Prozent auf 2.11 USD) und Erie Indemnity (-7.50 Prozent auf 415.18 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 38’208’473 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.218 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Ebix-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

