Zuversicht in New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ Composite

Am Freitag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende Gewinne in Höhe von 1.99 Prozent auf 16’156.33 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1.93 Prozent höher bei 16’147.48 Punkten in den Freitagshandel, nach 15’840.96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 16’204.71 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16’068.34 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 0.933 Prozent zu. Vor einem Monat, am 03.04.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16’277.46 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 15’628.95 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 03.05.2023, bei 12’025.33 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 9.42 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 16’538.86 Punkten. Bei 14’477.57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 20.79 Prozent auf 3.66 USD), Amgen (+ 11.82 Prozent auf 311.29 USD), Universal Display (+ 9.28 Prozent auf 170.82 USD), MicroStrategy (+ 8.29 Prozent auf 1’223.01 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 7.62 Prozent auf 34.32 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Celadon Group (-80.00 Prozent auf 0.00 USD), Expedia (-15.25 Prozent auf 115.33 USD), Open Text (-14.75 Prozent auf 41.38 CAD), AAON (-13.74 Prozent auf 78.40 USD) und Olympic Steel (-9.63 Prozent auf 57.55 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 41’143’838 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2.735 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Bed Bath Beyond-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die Comtech Telecommunications-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20.94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

