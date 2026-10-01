Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start mit positivem Vorzeichen

Um 15:58 Uhr legt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.09 Prozent auf 7’658.74 Punkte zu. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 63.232 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.266 Prozent auf 7’671.89 Punkte an der Kurstafel, nach 7’651.54 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7’683.65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’655.19 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.815 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wurde der S&P 500 mit 7’631.47 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wurde der S&P 500 mit 7’483.23 Punkten gehandelt. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 01.10.2025, einen Stand von 6’711.20 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11.67 Prozent nach oben. 7’816.70 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6’316.91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Accenture (+ 21.58 Prozent auf 222.94 USD), Cognizant (+ 11.75 Prozent auf 64.19 USD), Synopsys (+ 9.59) Prozent auf 476.66 USD), DXC Technology (+ 7.94 Prozent auf 11.69 USD) und Gartner (+ 7.10 Prozent auf 199.79 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Corteva (-83.37 Prozent auf 12.91 USD), The Mosaic (-3.83 Prozent auf 20.82 USD), Air Products and Chemicals (-3.40 Prozent auf 268.78 USD), Dow (-2.72 Prozent auf 26.79 USD) und PulteGroup (-2.40 Prozent auf 113.28 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’288’010 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.838 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15.49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch