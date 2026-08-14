Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start in Grün

Am Freitag verbucht der S&P 500 um 15:57 Uhr via NYSE ein Plus in Höhe von 0.09 Prozent auf 7’806.31 Punkte. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 62.534 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.090 Prozent auf 7’805.98 Punkte an der Kurstafel, nach 7’798.99 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7’808.44 Punkte, das Tagestief hingegen 7’797.81 Zähler.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der S&P 500 bereits um 0.704 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’543.59 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7’501.24 Punkten auf. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 6’468.54 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13.82 Prozent aufwärts. Bei 7’816.70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Sandisk (+ 6.19 Prozent auf 1’622.66 USD), Lumentum (+ 4.84 Prozent auf 923.00 USD), Seagate Technology (+ 4.65 Prozent auf 964.20 USD), Western Digital (+ 4.53 Prozent auf 509.35 USD) und Fox (+ 4.34 Prozent auf 60.62 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Applied Materials (-3.01 Prozent auf 518.46 USD), Advance Auto Parts (-2.82 Prozent auf 55.74 USD), Adobe (-2.70 Prozent auf 263.18 USD), Broadcom (-2.65 Prozent auf 406.75 USD) und ServiceNow (-2.63 Prozent auf 123.90 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 2’518’686 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.698 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 12.28 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch