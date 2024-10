Zuversicht in New York: S&P 500 zum Handelsende im Aufwind

Am Mittwoch legte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss um 0.71 Prozent auf 5’792.04 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 47.226 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.001 Prozent stärker bei 5’751.18 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5’751.13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5’796.80 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’745.02 Zählern.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.945 Prozent nach oben. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 09.09.2024, bei 5’471.05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’576.98 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4’335.66 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 22.12 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 5’796.80 Punkten. 4’682.11 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Norwegian Cruise Line (+ 10.91 Prozent auf 23.07 USD), Carnival (+ 7.05 Prozent auf 20.20 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 5.26) Prozent auf 193.03 USD), Corning (+ 4.80 Prozent auf 46.73 USD) und Super Micro Computer (+ 4.28 Prozent auf 47.29 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil NRG Energy (-5.34 Prozent auf 88.56 USD), Boeing (-3.41 Prozent auf 149.37 USD), Western Digital (-2.55 Prozent auf 64.48 USD), AES (-2.53 Prozent auf 17.69 USD) und The Mosaic (-2.09 Prozent auf 25.27 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 42’142’698 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.074 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

In diesem Jahr hat die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 600.00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

