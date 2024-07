Zuversicht in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Gewinnen

Zum Handelsende kletterte der S&P 500 im NYSE-Handel um 1.02 Prozent auf 5’633.91 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 47.277 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.252 Prozent stärker bei 5’591.06 Punkten in den Handel, nach 5’576.98 Punkten am Vortag.

Bei 5’635.39 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5’586.44 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 1.10 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2024, wurde der S&P 500 mit 5’360.79 Punkten gehandelt. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 10.04.2024, den Wert von 5’160.64 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 10.07.2023, den Stand von 4’409.53 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 18.79 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5’635.39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Albemarle (+ 7.11 Prozent auf 96.90 USD), CarMax (+ 6.46 Prozent auf 76.93 USD), Illumina (+ 6.08 Prozent auf 113.17 USD), Leggett Platt (+ 5.44 Prozent auf 11.25 USD) und Qorvo (+ 4.39 Prozent auf 124.95 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil SVB Financial Group (-55.56 Prozent auf 0.02 USD), Deckers Outdoor (-4.86 Prozent auf 893.37 USD), Intuit (-2.70 Prozent auf 632.84 USD), Gap (-2.54 Prozent auf 22.68 USD) und MasterCard (-2.49 Prozent auf 433.64 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 49’751’846 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.228 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie hat mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

