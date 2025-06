Zuversicht in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Gewinne

Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel letztendlich um 0.52 Prozent fester bei 6’173.07 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 47.025 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.190 Prozent auf 6’152.69 Punkte an der Kurstafel, nach 6’141.02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 6’187.68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’132.35 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 3.41 Prozent. Vor einem Monat, am 27.05.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5’921.54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.03.2025, betrug der S&P 500-Kurs 5’693.31 Punkte. Vor einem Jahr, am 27.06.2024, wurde der S&P 500 mit 5’482.87 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5.19 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 6’187.68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Nike (+ 15.19 Prozent auf 72.04 USD), Boeing (+ 5.91 Prozent auf 214.55 USD), Equinix (+ 5.31 Prozent auf 785.11 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 4.60 Prozent auf 309.51 USD) und Howmet Aerospace (+ 4.55 Prozent auf 184.90 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Palantir (-9.37 Prozent auf 130.74 USD), Coinbase (-5.77 Prozent auf 353.43 USD), Enphase Energy (-4.93 Prozent auf 40.88 USD), Newmont (-4.11 Prozent auf 56.76 USD) und Incyte (-3.45 Prozent auf 68.37 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Palantir-Aktie. 77’387’928 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 3.214 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch