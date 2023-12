Zuversicht in New York: S&P 500 steigt schlussendlich

Letztendlich ging der S&P 500 den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0.17 Prozent) bei 4’754.63 Punkten aus dem Freitagshandel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 39.175 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0.237 Prozent höher bei 4’758.01 Punkten, nach 4’746.75 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag heute bei 4’736.77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’772.94 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.615 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 22.11.2023, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 4’556.62 Punkten gehandelt. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 22.09.2023, den Stand von 4’320.06 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 22.12.2022, bei 3’822.39 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 24.33 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4’778.01 Punkten. Bei 3’794.33 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit ANSYS (+ 18.08 Prozent auf 357.98 USD), Moderna (+ 4.09 Prozent auf 94.89 USD), Albemarle (+ 3.19 Prozent auf 150.09 USD), SVB Financial Group (+ 2.86 Prozent auf 0.04 USD) und Allegion (+ 2.53 Prozent auf 126.12 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen First Republic Bank (-32.82 Prozent auf 0.04 USD), Nike (-11.83 Prozent auf 108.04 USD), Synopsys (-6.34 Prozent auf 524.46 USD), Under Armour (-3.52 Prozent auf 8.49 USD) und Under Armour (-3.34 Prozent auf 8.97 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Bank of America-Aktie aufweisen. 14’516’983 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.753 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Unter den S&P 500-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Altria-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

