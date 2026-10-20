Comfort Systems USA Aktie 672020 / US1999081045
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20.10.2026 18:00:33
Zuversicht in New York: S&P 500 steigt am Dienstagmittag
Mit dem S&P 500 geht es aufwärts.
Der S&P 500 steigt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.43 Prozent auf 7’723.86 Punkte. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 63.699 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0.124 Prozent tiefer bei 7’681.23 Punkten, nach 7’690.73 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7’748.42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7’668.03 Punkten.
S&P 500 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der S&P 500 bei 7’650.50 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 20.07.2026, einen Wert von 7’443.28 Punkten auf. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 6’735.13 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.62 Prozent nach oben. Bei 7’844.52 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Equifax (+ 11.63 Prozent auf 177.01 USD), Hasbro (+ 5.91 Prozent auf 104.31 USD), MSCI (+ 5.50 Prozent auf 594.47 USD), 3M (+ 5.25 Prozent auf 170.52 USD) und Northrop Grumman (+ 5.03 Prozent auf 536.34 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen General Motors (-6.34 Prozent auf 77.50 USD), Howmet Aerospace (-4.92 Prozent auf 209.21 USD), GE Aerospace (ex General Electric) (-4.09 Prozent auf 298.56 USD), Baxter International (-3.64 Prozent auf 24.08 USD) und Comfort Systems USA (-3.53 Prozent auf 1’412.42 USD) unter Druck.
Die meistgehandelten Aktien im S&P 500
Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 7’115’435 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.595 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
S&P 500-Fundamentalkennzahlen
Unter den S&P 500-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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